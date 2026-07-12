Москва12 июлВести.Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой выступил с критическим замечанием в адрес сборной Франции по футболу накануне полуфинального матча чемпионата мира 2026 года. Его слова приводит издание El Debate.
По мнению политика, главным недостатком французской команды является национальный состав её игроков.
Сборная Франции? У них состав высочайшего уровня на чемпионате мира. Правда, стоит сказать, что этот состав без французовзаявил Рахой, намекая на мультикультурное происхождение большинства футболистов соперника
Полуфинальная встреча между сборными Испании и Франции запланирована на 14 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.