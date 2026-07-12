Рахой о сборной Франции: у них состав высочайшего уровня, но без французов Рахой раскритиковал состав сборной Франции перед полуфиналом ЧМ

Москва12 июл Вести.Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой выступил с критическим замечанием в адрес сборной Франции по футболу накануне полуфинального матча чемпионата мира 2026 года. Его слова приводит издание El Debate.

По мнению политика, главным недостатком французской команды является национальный состав её игроков.

Сборная Франции? У них состав высочайшего уровня на чемпионате мира. Правда, стоит сказать, что этот состав без французов заявил Рахой, намекая на мультикультурное происхождение большинства футболистов соперника

Полуфинальная встреча между сборными Испании и Франции запланирована на 14 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.