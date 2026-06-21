Германия обыграла Кот-д'Ивуар 2:1 и вышла из группы на ЧМ впервые с 2014 года

Германия вышла в плей-офф ЧМ спустя 12 лет, выиграв у Кот-д'Ивуара 2:1 Германия обыграла Кот-д'Ивуар 2:1 и вышла из группы на ЧМ впервые с 2014 года

Москва21 июн Вести.Сборная Германии победила со счетом 2:1 команду Кот-д'Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча соперников группы E прошла в Торонто. На 30-й минуте капитан ивуарийцев Франк Кессье открыл счет. Отыграться немцам удалось лишь во второй половине матча: вышедший на замену Дениз Ундав сначала сравнял счет на 68-й минуте, а затем в компенсированное время (на 90+4-й) оформил дубль и принес команде победу.

Вратарь немецкой сборной Мануэль Нойер в этой игре обновил рекорд по количеству матчей, проведенных голкиперами на чемпионатах мира, ранее принадлежавший победителю мундиаля 2018 года в составе команды Франции Уго Льорису.

Для сборной Германии это вторая подряд победа на этом ЧМ. Набрав шесть очков, немцы возглавили группу E и досрочно гарантировали себе выход в плей-офф мирового первенства, куда не пробивались с победного для себя турнира 2014 года. Кот-д'Ивуар с тремя очками идет вторым. Команды Эквадора и Кюрасао пока не набрали очков, однако провели на матч меньше.

В третьем туре 25 июня сборная Германии сыграет с Эквадором, а Кот-д'Ивуар встретится с Кюрасао.

Чемпионат мира завершится 19 июля.