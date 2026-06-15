Команда Германии обогнала команду Бразилии по количеству годов на ЧМ

Сборная Германии обогнала сборную Бразилии по количеству голов в истории ЧМ Команда Германии обогнала команду Бразилии по количеству годов на ЧМ

Москва15 июн Вести.Сборная Германии обогнала сборную Бразилии по количеству забитых мячей на чемпионатах мира (ЧМ) по футболу после победы над командой Кюрасао со счетом 7:1 в матче группового этапа ЧМ-2026.

Теперь в активе сборных Германии 239 забитых мячей против 238 мячей у сборных Бразилии.

Сборная Германии выходила в финал ЧМ 21 раз и является четырехкратным победителем ЧМ.

Бразильцы принимали участие в 23 финальных матчах, пять раз становились чемпионами мира и являются рекордсменами по этому показателю.