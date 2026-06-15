Москва15 июнВести.Сборная Германии обогнала сборную Бразилии по количеству забитых мячей на чемпионатах мира (ЧМ) по футболу после победы над командой Кюрасао со счетом 7:1 в матче группового этапа ЧМ-2026.
Теперь в активе сборных Германии 239 забитых мячей против 238 мячей у сборных Бразилии.
Сборная Германии выходила в финал ЧМ 21 раз и является четырехкратным победителем ЧМ.
Бразильцы принимали участие в 23 финальных матчах, пять раз становились чемпионами мира и являются рекордсменами по этому показателю.