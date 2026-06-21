Вратарь Кюрасао установил рекорд чемпионатов мира по сейвам Вратарь Кюрасао Ром отразил 15 ударов в матче ЧМ против Эквадора

Москва21 июн Вести.Голкипер сборной Кюрасао Элой Ром установил новый рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов за матч без учета дополнительного времени. Об этом сообщает статистическая платформа Opta в социальной сети X.

Рекорд был установлен в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Эквадора, который завершился со счетом 0:0.

Ром отразил 15 ударов, что стало рекордом для чемпионатов мира без учета матчей с дополнительным временем.

Благодаря своей игре 37-летний вратарь был признан лучшим игроком встречи. Предыдущий лучший результат на мировых первенствах с учетом дополнительного времени принадлежит американскому голкиперу Тиму Ховарду, который совершил 16 сейвов.

Ром выступает за клуб "Майами" из второй по силе лиги США. На его счету 72 матча за сборную Кюрасао, а встреча с Эквадором стала для него 28-й игрой за национальную команду без пропущенных мячей.

Сборная Кюрасао впервые участвует в чемпионате мира. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.