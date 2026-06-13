Футболист сборной Бразилии Неймар не сыграет в матче ЧМ с командой Марокко Неймар пропустит стартовый матч сборной Бразилии против марокканцев на ЧМ

Москва13 июн Вести.Футболист сборной Бразилии Неймар пропустит стартовый матч своей команды против сборной Марокко на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. Об этом на пресс-конференции объявил главный тренер пятикратных чемпионов планеты Карло Анчелотти.

В конце мая сообщалось, что 34-летний нападающий прибыл в расположение сборной с повреждением, в результате медосмотра у него была выявлена травма икроножной мышцы правой ноги. По словам итальянского специалиста, возвращение форварда в строй ожидается ко второму туру группового этапа.

Неймар очень усердно работает, чтобы восстановиться как можно быстрее. Ожидается, что он восстановится и присоединится к команде на следующей неделе сказал Анчелотти, чьи слова приводит Globo

Встреча группы C между сборными Бразилии и Марокко пройдет в ночь на воскресенье, 14 июня, и начнется в 01:00 мск. Команды сыграют на арене "Метлайф" в штате Нью-Джерси, которая в дальнейшем примет финальный матч турнира. Сборная Марокко - полуфиналист чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Во втором туре сборная Бразилии встретится с командой Гаити 20 июня.

Неймар считается одной из главных звезд бразильского футбола последних лет, он выступает за сборную страны с 2010 года и провел за нее 128 матчей, в которых забил 79 мячей.

В настоящее время клубом Неймара является его родной бразильский "Сантос", ранее он выступал в Европе за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Его трансфер из "Барселоны" в ПСЖ остается рекордным в истории футбола, французский клуб заплатил за него компенсацию в 222 млн евро.