Сборные Бразилии и Гаити встретятся на чемпионате мира

Бразилия сыграет с Гаити на чемпионате мира Сборные Бразилии и Гаити встретятся на чемпионате мира

Москва19 июн Вести.Сборная Бразилии сыграет с командой Гаити 20 июня на чемпионате мира-2026. Матч состоится на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии.

Игра пройдет в группе С второго тура группового этапа чемпионата.

Ранее бразильцы в первом туре группового этапа сыграли вничью – 1:1 – с командой Марокко. Матч проходил на стадионе "Метлайф" в американском городе Ист-Ратерфорд.

Лучший бомбардир в истории сборной страны Неймар пропустил стартовый матч против марокканцев по причине травмы икроножной мыщцы.