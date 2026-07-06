Неймар объявил о завершении карьеры за сборную Бразилии после поражения на ЧМ

Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии после поражения от Норвегии на ЧМ Неймар объявил о завершении карьеры за сборную Бразилии после поражения на ЧМ

Москва6 июл Вести.Нападающий сборной Бразилии Неймар да Силва Сантос Жуниор (Неймар) объявил о завершении выступления за национальную команду сразу после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026), заявил спортивный журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Неймар является лучшим бомбардиром сборной Бразилии, в его активе числятся 80 голов.

Я старался. Все началось здесь, на стадионе "Метлайф", и закончилось здесь же приводит Романо слова Неймара

Норвегия обыграла Бразилию в матче 1/8 финала ЧМ-2026 и впервые вышла в четвертьфинал мирового первенства. Встреча на стадионе "Метлайф" завершилась со счетом 2:1, единственный гол за Бразилию забил Неймар.