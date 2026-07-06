Футболисты сборной Бразилии впервые за 36 лет не смогли выйти в 1/4 финала ЧМ

Сборная Бразилии впервые с 1990 года не смогла выйти в 1/4 финала ЧМ по футболу Футболисты сборной Бразилии впервые за 36 лет не смогли выйти в 1/4 финала ЧМ

Москва6 июл Вести.Сборная Бразилии осталась за бортом 1/4 финала чемпионата мира по футболу впервые с 1990 года.

На турнире в США, Мексике и Канаде бразильцы завершили борьбу в 1/8 финала, уступив команде Норвегии со счетом 1:2.

В последний раз пятикратные чемпионы мира проигрывали на данной стадии на чемпионате мира 1990 года в Италии, где их в четвертьфинал не пустила сборная Аргентины. После того турнира бразильцы дважды выигрывали чемпионат мира, один раз играли в финале, один раз доходили до полуфинала и трижды завершали борьбу на стадии 1/4 финала.

После поражения от норвежцев об уходе из национальной команды объявил многолетний лидер сборной Бразилии Неймар.