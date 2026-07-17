Французский защитник Салиба играл на ЧМ-2026 с переломом позвоночника

Футболист сборной Франции выступал на ЧМ-2026 с травмой позвоночника Французский защитник Салиба играл на ЧМ-2026 с переломом позвоночника

Москва17 июл Вести.Защитник сборной Франции по футболу и лондонского "Арсенала" Вильям Салиба выступал на чемпионате мира 2026 года с переломом позвоночника. Об этом пишет .

По информации RMC Sport, 25-летний футболист получил травму два месяца над в одном из матчей Английской премьер-лиги.

В США он принимал обезболивающие и ежедневно получал специализированную помощь от медицинского персонала сборной Франции говорится в материале

Салиба не участвовал во всех тренировках французской национальной команды. Сроки восстановления защитника пока неизвестны.

В матче полуфинала ЧМ-2026 Салиба был заменен на 30-й минуте. Встреча в американском городе Арлингтоне (штат Техас) закончилась со счетом 2:0 в пользу испанской сборной. На 22-й минуте встречи Микель Оярсабаль открыл счет с пенальти, а на 58-й минуте Педро Порро удвоил преимущество испанцев.

В рамках ЧМ-2026 сборная Франции в четвертый раз сыграет в матче за третье место.