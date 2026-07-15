Мбаппе о поражении от Испании: сборная Франции сыграла не так, как хотела

Мбаппе объяснил поражение сборной Франции от Испании в полуфинале ЧМ-2026 Мбаппе о поражении от Испании: сборная Франции сыграла не так, как хотела

Москва15 июл Вести.Сборная Франции не смогла выполнить план на игру в полуфинале чемпионата мира по футболу против команды Испании. Об этом заявил французский капитан и нападающий Килиан Мбаппе, его слова приводит телеканал ESPN.

По его словам, план Франции состоял в том, чтобы оказывать на испанских футболистов высокое давление и не дать им установить собственный ритм.

Мы не показали ту игру, которую хотели, ни в техническом, ни в тактическом плане. Когда ты не делаешь то, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, ты не побеждаешь сказал Мбаппе

Спортсмен добавил, что у команды Франции не было всех необходимых условий для выхода в финал чемпионата.

Сборная Испании со счетом 2:0 одержала победу над командой Франции в полуфинальном матче ЧМ-2026 по футболу.

15 июля в другом полуфинальном матче сыграют сборные Англии и Аргентины.