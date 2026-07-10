Мбаппе рассказал, почему не смог забить пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2026

"Произошла путаница": Мбаппе рассказал о незабитом пенальти на ЧМ-2026 Мбаппе рассказал, почему не смог забить пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2026

Москва10 июл Вести.Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что путаница помешала ему реализовать пенальти в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026 года против сборной Марокко.

При этом форвард признался, что плохо исполнил 11-метровый удар.

Возникла путаница. Арбитр сказал мне, что будет пенальти, я начал готовиться к удару. Затем он подошел и сказал, что, возможно, пенальти не будет. Я отвлекся сказал Мбаппе, его слова приводит портал Footmercato

Французская сборная обыграла команду Марокко со счетом 2:0. В полуфинале мундиаля французы сыграют с победителем матча Испания — Бельгия.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси не забил второй подряд пенальти на ЧМ-2026. Согласно данным статистической службы Opta, он стал первым футболистом в истории мундиалей, который не смог реализовать два одиннадцатиметровых удара в рамках одного турнира.