Мбаппе не забил пенальти в матче 1/4 финала ЧМ‑2026 против Марокко Мбаппе не реализовал пенальти в первом тайме матча 1/4 финала ЧМ-2026

Москва10 июл Вести.Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не реализовал пенальти в первом тайме матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года против национальной команды Марокко.

Марокканский голкипер Яссин Буну отразил удар французского форварда на 28-й минуте.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог реализовать второй подряд пенальти на ЧМ-2026. Согласно данным статистической службы Opta, аргентинец стал первым футболистом в истории мундиалей, которому не удалось реализовать два одиннадцатиметровых удара в рамках одного турнира.

Мбаппе делит с нападающим сборной Норвегии Эрлингом Холандом второе место в списке лучших бомбардиров мундиаля. В активе каждого из них по семь голов. Лидером по этому показателю является Месси с восемью мячами.