Холанд догнал Месси и Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026

Холанд сравнялся по забитым мячам с Месси и Мбаппе на ЧМ-2026 Холанд догнал Месси и Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026

Москва6 июл Вести.Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд сравнялся по количеству голов на чемпионате мира 2026 года (ЧМ-2026) с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси и нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе.

В активе каждого из игроков по семь забитых мячей.

Холанд оформил дубль в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бразилии, а Мбаппе отличился в игре с Парагваем. Месси еще предстоит сыграть матч 1/8 финала против сборной Египта.

При этом Мбаппе является единоличным лидером ЧМ-2026 по системе "гол+пас". В активе француза также две результативные передачи.