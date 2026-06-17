Москва17 июнВести.Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд назвал Лионеля Месси "безумцем" после того, как аргентинский форвард повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. Сообщение Холанд опубликовал в своем аккаунте в Snapchat.
Месси достиг исторического показателя в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Алжира.
Месси - безумецнаписал Холанд
Ранее сборная Аргентины со счетом 3:0 обыграла команду Алжира в первом туре группового этапа мирового первенства. В ходе матча Месси оформил хет-трик и довел количество своих голов на чемпионатах мира до 16.
По этому показателю он сравнялся с бывшим нападающим сборной Германии Мирославом Клозе, который ранее единолично возглавлял список лучших бомбардиров в истории турнира.