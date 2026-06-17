Холанд отреагировал на повторение Месси рекорда ЧМ по голам Холанд назвал Месси безумцем после повторения рекорда Клозе

Москва17 июн Вести.Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд назвал Лионеля Месси "безумцем" после того, как аргентинский форвард повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. Сообщение Холанд опубликовал в своем аккаунте в Snapchat.

Месси достиг исторического показателя в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Алжира.

Месси - безумец написал Холанд

Ранее сборная Аргентины со счетом 3:0 обыграла команду Алжира в первом туре группового этапа мирового первенства. В ходе матча Месси оформил хет-трик и довел количество своих голов на чемпионатах мира до 16.

По этому показателю он сравнялся с бывшим нападающим сборной Германии Мирославом Клозе, который ранее единолично возглавлял список лучших бомбардиров в истории турнира.