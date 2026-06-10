Месси отметился голом за сборную Аргентины в первом матче после травмы

Месси вернулся на поле после травмы и помог аргентинцам разгромить исландцев Месси отметился голом за сборную Аргентины в первом матче после травмы

Москва10 июн Вести.Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси вернулся в состав сборной Аргентины по футболу и отметился забитым мячом в товарищеском матче с командой Исландии.

Встреча прошла 10 июня в американском Оберне и завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев. Месси вышел на замену на 70-й минуте, а уже на 72-й минуте отличился с пенальти. Также у аргентинской команды мячи забили Валентин Барко (8) и Тьяго Альмада (87).

Месси пропустил из-за травмы более двух недель, 38-летний нападающий получил повреждение 25 мая в матче североамериканской Главной лиги футбола (MLS), выступая за "Интер" из Майами".

Сборная Аргентины провела свой последний товарищеский матч перед стартом чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. Свой первый матч на турнире аргентинцы проведут 17 июня против сборной Алжира. Также соперниками южноамериканской команды по группе J будут сборные Австрии и Иордании.

Сборная Аргентины - трехкратный чемпион мира по футболу и действующий обладатель трофея.