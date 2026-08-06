Москва6 авг Вести."Интер Майами" победил мексиканский "Атлетико Сан‑Луис" в домашнем матче первого тура группового раунда Кубка лиг. Победу команде из США принес в том числе дубль восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси.

Встреча в Майами завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В ходе матча Месси оформил дубль. Это был первый гол аргентинца после чемпионата мира 2026 года.

В ходе мирового первенства Аргентина дошла до финала, но уступила Испании со счетом 0:1, пропустив гол в дополнительное время. Команда играла в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса. Месси позже заявил, что это поражение было для него очень болезненным.