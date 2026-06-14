Катар "вырвал" ничью в конце матча со Швейцарией Сборная Катара впервые не проиграла на ЧМ, сыграв со Швейцарией 1:1

Москва14 июн Вести.Сборная Катара по футболу на последних минутах матча с командой Швейцарии спасла игру и впервые в своей истории заработала очко на чемпионатах мира.

Встреча первого тура группы B завершилась со счетом 1:1 на стадионе "Левайс" в Санта-Кларе (штат Калифорния, США).

Счет в матче открыл нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо, реализовавший пенальти на 17-й минуте – это был первый пенальти как для швейцарцев в истории мундиалей, так и для всего турнира ЧМ-2026 в целом, назначенный в пятом по счету матче. Одиннадцатиметровый был поставлен после того, как голкипер Катара Мехди Бенацца Абунада сбил швейцарца Реми Фройлера в собственной штрафной. На 90+5-й минуте защитник катарцев Буалем Хухи сравнял счет, принеся своей команде историческое первое очко на чемпионатах мира.

Для Катара это первый турнир, на который команда отобралась по спортивному принципу. На домашнем мундиале 2022 года сборная выступала в статусе хозяев и проиграла все три матча группового этапа.

После первого тура в группе B у всех четырех команд по одному очку: Швейцария занимает первое место, Канада – второе, Катар – третье, Босния и Герцеговина – четвертое. В следующем туре сборная Швейцарии 18 июня встретится с Боснией и Герцеговиной, а Катар сыграет с Канадой 19 июня по московскому времени.

Соперник Катара по группе, сборная Канады, также впервые в своей истории избежала поражения на чемпионате мира, сыграв вничью с Боснией и Герцеговиной 1:1.