Стали известны стартовые составы сборных Катара и Швейцарии на матч ЧМ-2026 Названы стартовые составы сборных Катара и Швейцарии на матч группового этапа ЧМ

Москва13 июн Вести.Стали известны стартовые составы сборных Катара и Швейцарии на матч чемпионата мира‑2026 по футболу, который пройдет 13 июня.

Встреча группы B состоится в Санта‑Кларе и начнется в 22.00 по московскому времени.

В стартовый состав Катара вошли: Махмуд Абунада (вратарь), Хухи Буалем (капитан), Мигел Педро, Исса Лайе, Жуниор Эдмилсон, Джассем Габер, Юсуф Абдурисаг, Аюб Аль‑Уи, Хомам Ахмед, Ассим Мадибо, Акрам Афиф.

В стартовом составе сборной Швейцарии: Грегор Кобель (вратарь), Гранит Джака (капитан), Дан Ндой, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Мишель Эбишер, Рикардо Родригес, Денис Закария, Ремо Фройлер, Брель Эмболо, Рубен Варгас.

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд и стал первым, который состоится на территории трех стран – Соединенных Штатов Америки, Канады и Мексики. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля.

Как сообщалось ранее, церемония открытия чемпионата мира по футболу перед первым матчем на территории США прошла при незаполненных трибунах. Американская сборная дебютировала на турнире в Лос-Анджелесе, сыграв против команды Парагвая. Президент Дональд Трамп на игру не прибыл – вместо него на матче присутствовал госсекретарь Марко Рубио. В ходе предматчевой программы зрителей развлекали музыкальными выступлениями, однако камеры трансляции регулярно захватывали незаполненные секторы.