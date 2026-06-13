Первый гол с пенальти на ЧМ-2026 года забит в матче между Швейцарией и Катаром

Первый в рамках ЧМ-2026 пенальти назначен в матче между Швейцарией и Катаром Первый гол с пенальти на ЧМ-2026 года забит в матче между Швейцарией и Катаром

Москва13 июн Вести.Арбитр Саид Мартинес из Гондураса, который судит матч первого тура группы В чемпионата мира (ЧМ) по футболу между сборными Катара и Швейцарии, после обращения к системе VAR назначил пенальти — первое на текущем ЧМ и был назначен в рамках пятого матча турнира.

Инцидент произошел на 13-й минуте, когда вратарь катарской команды Махмуд Абунада в пределах штрафной площади сбил полузащитника швейцарцев Ремо Фройлера.

Фройлер находился в пограничном положении на линии офсайда. Столкновение произошло, когда голкипер пытался вынести мяч после передачи Брила Эмболо. Именно он подошел к 11-метровой отметке и реализовал пенальти, открыв счет в матче.

На момент написания текста игра продолжается, идет 78-я минута встречи, сборная Швейцарии ведет со счетом 1:0.

Ранее защитник сборной США Крис Ричардс стал первым футболистом в истории ЧМ со 100% точностью передач в матче турнира.