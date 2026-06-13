Футболист Ричардс установил рекорд по точности передач на матче чемпионата мира

Футболист сборной США Ричардс первым в истории показал 100% точность пасов на ЧМ Футболист Ричардс установил рекорд по точности передач на матче чемпионата мира

Москва13 июн Вести.Защитник сборной США Крис Ричардс стал первым футболистом в истории чемпионатов мира со 100% точностью передач в матче турнира. Об этом пишет портал Sofascore Football.

Сборная США 13 июня разгромила команду Парагвая со счетом 4:1 в матче группового этапа. Встреча прошла в калифорнийском Инглвуде.

Ричардс в матче сделал 83 передачи, и все они оказались точными. Отмечается, что подобных случаев не было за 60-летнюю историю ведения статистики на чемпионатах мира.

В следующем матче турнира сборная США сыграет с командой Австралии 19 июня.