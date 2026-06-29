Сборная Канады обыграла команду ЮАР со счетом 1:0 и вышла в 1/8 ЧМ-2026

Сборная Канады забила в ворота ЮАР на последних минутах матча и прошла в 1/8 ЧМ Сборная Канады обыграла команду ЮАР со счетом 1:0 и вышла в 1/8 ЧМ-2026

Москва29 июн Вести.Сборная Канады одержала победу над командой ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Открывшая стадию плей-офф встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 1:0 в пользу канадцев.

Единственный мяч под занавес встречи (90+2 мин) забил Стивен Эуштакиу и вывел Канаду в 1/8 турнира.

Свой первый матч на нынешнем первенстве провел защитник сборной Канады и немецкой "Баварии" Альфонсо Дэвис. Восстановившись от травмы, он вышел на замену на 75-й минуте и получил капитанскую повязку.

Для обеих команд этот матч стал историческим - и Канада, и ЮАР впервые в своей истории играли в плей-офф чемпионата мира.

Кроме того, главный тренер сборной ЮАР Хуго Брос стал самым возрастным коучем в истории плей-офф турнира (74 года 2 месяца 17 дней). Матч стал первым в истории мировых первенств, когда хозяева турнира играли не в своей стране.

В 1/8 финала команда Канады сыграет 4 июля в Хьюстоне с победителем встречи Нидерланды – Марокко.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Мексике и Канаде. Турнир завершится 19 июля.