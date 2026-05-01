Инфантино не удалось примирить Израиль и Палестину на конгрессе ФИФА

Президент ФИФА не смог устроить рукопожатие представителей Палестины и Израиля Инфантино не удалось примирить Израиль и Палестину на конгрессе ФИФА

Москва1 мая Вести.На 76-м конгрессе ФИФА в Ванкувере президент организации Джанни Инфантино предпринял попытку организовать символический жест примирения между представителями футбольных ассоциаций Израиля и Палестины.

Инфантино предложил главе Палестинской футбольной ассоциации Джибрилю Раджубу и вице-президенту Израильской футбольной ассоциации Басиму Шейху Сулиману сделать совместное фото. Однако обе стороны отказались.

В ходе своего выступления Инфантино подчеркнул, что Израиль и Палестина обладают равными правами и обязанностями как члены ФИФА, и призвал стороны к сотрудничеству в рамках организации.

Позднее он повторно попытался добиться символического жеста – рукопожатия между представителями Израиля и Палестины. Однако Джибриль Раджуб вновь отказался, заявив, что не будет взаимодействовать с представителем "фашистского правительства, совершающего геноцид".

Вместе с тем он сообщил, что Палестина подала обращение в Спортивный арбитражный суд, требуя пересмотра участия Израиля в международных турнирах. Завершив свое выступление, Раджуб поцеловал Инфантино в щеку и покинул сцену.

В марте ФИФА после обращений Палестины оштрафовала футбольную ассоциацию Израиля за дискриминацию и несоблюдение принципов честной игры. Тогда дисциплинарный комитет организации признал ассоциацию виновной в повторных нарушениях и оштрафовал ее на 150 тысяч швейцарских франков.