Москва1 авгВести.Президент Международной футбольной федерации Джанни Инфантино подтвердил, что после негативной реакции на его предложения, он отказался продавать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.
Ранее ФИФА сообщила о создании компании FIFA Forward Enterprise, которая должна будет объединить коммерческую деятельность футбольной организации. Международная федерация футбола уже пригласила инвесторов к приобретению "миноритарных неконтролирующих долей" в FFE.
После изучения всех высказанных точек зрения стало ясно, что проект ... вызвал такие разногласия, которые делают невозможным выполнение поставленной задачиговорится в заявлении главы ФИФА, опубликованном на официальном сайте организации
Инфантино добавил, что проект по продаже части прав на чемпионат мира помог бы заложить основу для укрепления национальных ассоциаций-членов.
После предложений ФИФА Союз европейских футбольных ассоциаций пообещал провести экстренное совещание, на котором планировалось обсудить бойкотирование чемпионатов мира. В УЕФА выступили против планов Инфантино продать доли коммерческих прав на турнир частным инвесторам.