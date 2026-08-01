Глава ФИФА Инфантино отказался от продажи доли прав на ЧМ частным инвесторам

Бойкот УЕФА вынудил Инфантино отказаться от инвестиционного проекта Глава ФИФА Инфантино отказался от продажи доли прав на ЧМ частным инвесторам

Москва1 авг Вести.Президент Международной футбольной федерации Джанни Инфантино подтвердил, что после негативной реакции на его предложения, он отказался продавать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Ранее ФИФА сообщила о создании компании FIFA Forward Enterprise, которая должна будет объединить коммерческую деятельность футбольной организации. Международная федерация футбола уже пригласила инвесторов к приобретению "миноритарных неконтролирующих долей" в FFE.

После изучения всех высказанных точек зрения стало ясно, что проект ... вызвал такие разногласия, которые делают невозможным выполнение поставленной задачи говорится в заявлении главы ФИФА, опубликованном на официальном сайте организации

Инфантино добавил, что проект по продаже части прав на чемпионат мира помог бы заложить основу для укрепления национальных ассоциаций-членов.

После предложений ФИФА Союз европейских футбольных ассоциаций пообещал провести экстренное совещание, на котором планировалось обсудить бойкотирование чемпионатов мира. В УЕФА выступили против планов Инфантино продать доли коммерческих прав на турнир частным инвесторам.