Англия и Уэльс отозвали письма в поддержку переизбрания Инфантино в ФИФА

Англия и Уэльс первыми отозвали письма в поддержку кандидатуры Инфантино Англия и Уэльс отозвали письма в поддержку переизбрания Инфантино в ФИФА

Москва3 авг Вести.Футбольные ассоциации Англии и Уэльса стали первыми национальными федерациями, которые официально отозвали письма в поддержку переизбрания Джанни Инфантино на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис в соцсети Х.

Ранее Инфантино предложил продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. План предусматривал создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. ФИФА сообщала о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры. По информации некоторых изданий, в случае реализации проекта зарплата президента ФИФА могла увеличиться с 3 до 30 млн евро в год.

В итоге в СМИ появились сообщения, что члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) могут коллективно отозвать письма в поддержку кандидатуры Инфантино. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте турниров ФИФА всеми членами союза до полного отзыва предложения. После этого Инфантино сообщил об отказе от плана продажи части коммерческих прав.

В УЕФА заявили о потере доверия к руководству ФИФА и намерении привлечь к ответственности авторов инициативы.