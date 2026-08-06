В ФИФА принесли извинения за намерение передать часть коммерческих прав на ЧМ Глава ФИФА извинился за попытку продать права на ЧМ частным инвесторам

Москва6 авг Вести.Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) в лице Джанни Инфантино и генерального секретаря организации Маттиаса Графстрема принесло извинения за намерение продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Члены правления ФИФА провели 5 августа специальную встречу в Рабате (Марокко), посвященную сложившейся ситуации, и, как отмечается, все присутствовавшие на ней функционеры "подтвердили свою полную поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино", а также генсека организации.

Руководство ФИФА признало свои ошибки относительно идеи создания проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), отметив, что данный процесс "следовало провести иначе". Также в организации признали, что ошибки были допущены "после утечки предложения в СМИ".

В отдельном письме к Совету ФИФА и ассоциациям-членам ФИФА были принесены извинения за эти ошибки, а также обещано обеспечить их предотвращение в будущем. Теперь будет проведена проверка, и отчет будет представлен Совету ФИФА на его следующем плановом заседании. Как сообщалось ранее, предложение о создании FFE, которое должно было быть одобрено ассоциациями-членами ФИФА и Советом ФИФА, теперь снято с повестки дня. говорится в релизе

Также в сообщении утверждается, что после отзыва проекта FFE было достигнуто соглашение о том, что ФИФА "больше не будет терпеть никаких нападок на свою честность". Организация примет все необходимые меры "для защиты своего имени и репутации".

В данном случае, однако, важно подчеркнуть, что, хотя были допущены ошибки, все предпринятые действия были выполнены в полном соответствии с нормативной базой ФИФА подытожили в релизе

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) активно ищет претендента на пост президента ФИФА. Все 55 членов УЕФА в начале августа объявили о бойкоте чемпионата мира в случае, если глава ФИФА Джанни Инфантино передаст часть коммерческих прав на турнир частным инвесторам.