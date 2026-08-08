UEFA с подачи Инфантино заплатил его предполагаемой любовнице шестизначную сумму Telegraph сообщил о выплатах от UEFA предполагаемой любовнице Инфантино

Москва8 авг Вести.Союз европейских футбольных ассоциаций (The Union of European Football Associations, UEFA, УЕФА) выплатил шестизначную сумму предполагаемой любовнице президента Международной федерации футбола (Federation internationale de football association, FIFA, ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает газета The Telegraph.

Выплаты происходили с 2009 года по 2016 год, когда Инфантино занимал пост главы UEFA. Работавшую в организации женщину перевели с административной должности на руководящую в период, когда она имела роман с Инфантино.

После ухода из UEFA женщина получила выплаты для получения степени магистра делового администрирования (MBA). Мишель Платини, возглавлявший тогда UEFA, потребовал от Инфантино объяснений.

В итоге UEFA принял решение о выплате женщине выходного пособия. Инфантино якобы использовал свои связи, чтобы обеспечить ей высокооплачиваемую должность в схожей области деятельности. В UEFA подтвердили факт выплаты.

UEFA ищет претендента на пост президента FIFA вместо Инфантино, написала 1 августа The Telegraph.