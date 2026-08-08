Москва8 авгВести.Московский суд удовлетворил иски Мосводоканала к известному футболисту, вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Об этом свидетельствуют судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
В 2026 году были поданы 2 иска, касающиеся оплаты за жиле, коммунальные услуги, тепло- и электроснабжение. Оба требования суд удовлетворил, одно из решений уже вступило в силу.
Конкретные суммы задолженности не разглашаются. Ранее, в 2024 и 2025 годах, Московская объединенная энергетическая компания уже обращалась в суд с аналогичными исками к Акинфееву: один из них был удовлетворен, остальные возвращены.
Сам футболист пока не комментировал судебные решения.