Игорь Акинфеев по суду должен будет оплатить свои долги за ЖКУ

Суд обязал вратаря Игоря Акинфеева погасить коммунальные долги Игорь Акинфеев по суду должен будет оплатить свои долги за ЖКУ

Москва8 авг Вести.Московский суд удовлетворил иски Мосводоканала к известному футболисту, вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Об этом свидетельствуют судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

В 2026 году были поданы 2 иска, касающиеся оплаты за жиле, коммунальные услуги, тепло- и электроснабжение. Оба требования суд удовлетворил, одно из решений уже вступило в силу.

Конкретные суммы задолженности не разглашаются. Ранее, в 2024 и 2025 годах, Московская объединенная энергетическая компания уже обращалась в суд с аналогичными исками к Акинфееву: один из них был удовлетворен, остальные возвращены.

Сам футболист пока не комментировал судебные решения.