В Казахстане признали решение арбитража против "Газпрома" Суд в Казахстане обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" более $1,4 млрд

Москва21 мая Вести.Суд Международного финансового центра "Астана" удовлетворил заявление НАК "Нафтогаз Украины" о признании и принудительном исполнении арбитражного решения против "Газпрома". Об этом говорится в опубликованном решении суда.

Российская компания должна выплатить украинской стороне 1,13 миллиарда долларов основного долга, а также проценты, штрафы, и судебные расходы. Общая сумма требований превышает 1,4 миллиарда долларов.

Спор связан с соглашением о транзите российского газа через территорию Украины, подписанным в 2019 году. Окончательное решение международного арбитража в Цюрихе было вынесено в июне 2025 года, после чего "Нефтогаз" запросил у "Газпрома" выплату в размере 1,37 миллиардов долларов.

При этом "Газпром" не признает юрисдикцию международных судов по спорам с "Нафтогазом".

Ранее российская компания подала новый иск к чешской фирме NET4GAS. Заявление касается экономического спора по гражданским правоотношениям.