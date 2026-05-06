Москва6 маяВести."Газпром" и его дочерняя компания "Газпром экспорт" обратились в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к чешскому оператору внутренних газопроводов NET4GAS, следует из картотеки.
Заявление было подано 5 мая и касается экономического спора по гражданским правоотношениям.
NET4GAS управляет газотранспортной системой Чехии, включая тысячи километров трубопроводов и компрессорные станции. Ранее российский суд удовлетворил иск "Газпром экспорта" к NET4GAS о запрете продолжения арбитражного разбирательства в Чехии, установив возможное взыскание почти в 113 млн евро в случае нарушения.
Ранее "Газпром" также сообщил, что часть европейских стран продолжают отбирать газ из подземных хранилищ. Был зафиксирован нетто-отбор газа Польшей, Бельгией и Болгарией.