"Газпром" подал новый иск к чешской фирме "Газпром" подал иск к оператору газопроводов Чехии NET4GAS

Москва6 мая Вести."Газпром" и его дочерняя компания "Газпром экспорт" обратились в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к чешскому оператору внутренних газопроводов NET4GAS, следует из картотеки.

Заявление было подано 5 мая и касается экономического спора по гражданским правоотношениям.

NET4GAS управляет газотранспортной системой Чехии, включая тысячи километров трубопроводов и компрессорные станции. Ранее российский суд удовлетворил иск "Газпром экспорта" к NET4GAS о запрете продолжения арбитражного разбирательства в Чехии, установив возможное взыскание почти в 113 млн евро в случае нарушения.

Ранее "Газпром" также сообщил, что часть европейских стран продолжают отбирать газ из подземных хранилищ. Был зафиксирован нетто-отбор газа Польшей, Бельгией и Болгарией.