Оператор "Северного потока – 2" оспорил в суде ЕС отказ от газа РФ

Nord Stream 2 AG подала иск против решения Евросоюза по российскому газу Оператор "Северного потока – 2" оспорил в суде ЕС отказ от газа РФ

Москва15 июн Вести.Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток - 2", обратилась в суд Евросоюза против Совета ЕС и Европейского парламента с требованием отменить их решение об отказе от импорта российского газа. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Согласно материалам дела, иск был подан 27 апреля.

В компании считают, что документ № 2026/261 нарушает ряд норм европейского законодательства. В иске перечислены шесть предполагаемых нарушений, допущенных при принятии решения.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что отказ от российского газа поставил перед Евросоюзом сложную задачу. По его мнению, странам Европы придется пересмотреть свою стратегию.