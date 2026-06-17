Первый этап запрета на импорт в ЕС трубопроводного газа из РФ вступил в силу

В ЕС вступил в силу запрет на импорт трубопроводного газа из России Первый этап запрета на импорт в ЕС трубопроводного газа из РФ вступил в силу

Москва17 июн Вести.Страны Евросоюза приступают к реализации первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от импорта энергоносителей из России.

Соответствующий документ ранее был размещен на сайте Совета ЕС.

С 17 июня начинает действовать запрет на поставки российского трубопроводного газа для краткосрочных контрактов, заключенных ровно год назад.

Ряд стран — участниц ЕС воспринял эту меру неоднозначно, как следствие, она вызвала дискуссии внутри самого объединения.

Так, власти Венгрии и Словакии оспаривают так называемый регламент в Суде ЕС, утверждая, что де-факто является скрытым санкционным механизмом, следовательно, должен был быть принят в рамках другой по правовой процедуры и с опорой на принцип единогласного одобрения.

Отдельный иск направил оператор газопровода "Северный поток — 2" — швейцарская компания Nord Stream 2 AG, потребовав отменить все положения регламента или его основные пункты.

По мнению истца, запрет фактически лишает компанию возможности использовать газопровод в коммерческих целях.

2 июня агентство Bloomberg узнало, что Еврокомиссия задумалась над дополнительными фискальными преференциями странам ЕС, чтобы смягчить негативное влияние высоких цен на энергоносители.