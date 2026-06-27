Евросоюз призвали как можно скорее запретить импорт энергоресурсов РФ FT: страны Балтии призвали ЕС быстрее ввести запрет на импорт энергоресурсов РФ

Москва27 июн Вести.Балтийские страны призвали Евросоюз (ЕС) ускорить введение запрета на импорт российских энергетических ресурсов на фоне открытия Ормузского пролива. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, после закрытия морского пути переговоры в ЕС о постепенном сокращении импорта российских энергоносителей были приостановлены. В марте 2026 года Брюссель даже снял эту тему с предварительной повестки Еврокомиссии (ЕК) из-за конфликта вокруг Ирана. Теперь, когда Ормуз вновь открыт, в ЕС звучат призывы об обратном.

Страны Балтии призвали Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС по поводу серьезного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, не материализовались говорится в публикации

Отмечается, что еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен пока никак не прокомментировал эти призывы.

Также газета сообщает, что некоторые страны ЕС, которые испытывают трудности из-за высоких цен на топливо, могут выступить против запрета импорта энергоресурсов РФ. Аналогично могут поступить и государства объединения, которые сильно зависят от российской нефти, например, Венгрия или Словакия.