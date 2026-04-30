Москва30 апр Вести.Украина обратилась в Апелляционный суд Парижа с просьбой отменить арбитражное решение, согласно которому Киев обязан выплатить Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана компенсацию в размере 104 миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на Global Arbitration Review (GAR) сообщил "Коммерсант". Об исходе арбитражного спора, как следует из материала, стало известно только сейчас.

Инвестиционный спор начался в 2016 году, когда Татарстан и его профильное министерство инициировали разбирательство против Украины. Изначальная сумма претензий составляла порядка 300 миллионов долларов. Поводом для обращения в суд стала утрата истцами доли в размере 28,78% акций в совместном предприятии "Укртатнафта". Оно принадлежало истцам совместно с украинским государством. Под контролем этого предприятия находился Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Арбитражное разбирательство проходило по правилам Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) под администрированием Постоянной палаты третейского суда в Гааге. В 2023 году арбитраж вынес вердикт, в котором признал, что украинские судебные органы фактически осуществили экспроприацию имущества татарстанского министерства. В решении указывалось, что такие действия нарушили нормы соглашения о взаимной защите инвестиций, действовавшего между Россией и Украиной. В итоге сумма взыскания в пользу истца была определена в размере 104 миллионов долларов.

Сейчас Киев пытается добиться отмены данного постановления во французской юрисдикции. Дело будет рассматриваться в ближайшие месяцы.