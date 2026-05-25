Казахстан не будет исполнять решение суда по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"

Москва25 мая Вести.Казахстан не станет исполнять решение суда Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), который признал ранее вынесенное в Швейцарии арбитражное решение в пользу украинского "Нафтогаза" о взыскании с "Газпрома" около 1,4 миллиарда долларов. Такое заявление сделал министр юстиции республики Ерлан Сарсембаев.

В интервью порталу Zakon.kz Сарсембаев указал, что в деле отсутствуют связи с юрисдикцией Астаны.

Республика Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи сказал министр юстиции республики

Правовые механизмы Казахстана, как пояснил Сарсембаев, не предусматривают рассмотрение не связанных с юрисдикцией страны споров.

"Газпром", как заметил министр, не участник МФЦА, а спорная сделка не была совершена на его территории. Кроме того, Сарсембаев отметил, что спор не регулируется правом центра, а стороны не заключали соглашения о передаче дела в его суд.

В мае стало известно, что суд МФЦА удовлетворил заявление НАК "Нафтогаз Украины" о признании и принудительном исполнении арбитражного решения против "Газпрома". Спор связан с соглашением о транзите российского газа через украинскую территорию. Документ был подписан в 2019 году.