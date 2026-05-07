Китай требует от Украины вернуть долг в 30,8 млрд юаней Sohu: долг Украины перед КНР достиг 30,8 млрд юаней

Москва7 мая Вести.Государственный долг Украины перед КНР в размере 30,8 млрд юаней (порядка 330 миллиардов рублей) вызывает обеспокоенность у китайских компаний, которые заявляют о необходимости возмещения убытков. Об этом сообщает издание Sohu.

По его данным, китайские инвесторы оценивают свои потери примерно в 4,5 миллиарда долларов и ранее обращались в международный арбитраж.

Возмущенные китайские компании в конце 2020 года подали иск против Украины в Международный арбитражный суд говорится в публикации

В материале отмечается, что решение арбитража до сих пор не исполнено, а процесс погашения долга затягивается.

Также утверждается, что Китай занимает более сдержанную позицию по сравнению с другими кредиторами Украины, однако в КНР выражают сомнения в способности Киева выполнить свои финансовые обязательства в будущем.

Ранее стало известно, что кредиторы из стран "Большой семерки" освободили Украину от обязательств выплат по госдолгу до 2030 года.