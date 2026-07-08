Москва8 июл Вести.Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу футболиста Матвея Сафонова, усомнившегося в конституционности нормы Семейного кодекса РФ, устанавливающей долевое отношение алиментов к доходу плательщика. Об этом сообщается в материалах КС.

Согласно жалобе, бывший вратарь "Краснодара" и нынешний игрок французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов с января 2022 года обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере четверти своего заработка или иного дохода. При этом футболист уже погасил задолженность за почти 3,5 года, выплатив более 61 миллиона рублей, а общая сумма алиментов превысила 90 миллионов рублей.

Сафонов утверждает, что решение суда, основанное на п. 1 ст. 81 Семейного кодекса, "привело к полномасштабному юридическому и финансовому коллапсу в моей жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника". Он подчеркивает, что его доход как спортсмена нестабилен.

Заявитель просит КС РФ признать оспариваемую норму не соответствующей Конституции, поскольку она, по его мнению, "препятствует установлению размера алиментов... в твердой денежной сумме, соразмерно реальным потребностям несовершеннолетнего ребенка" при отсутствии соглашения и нестабильном доходе плательщика.