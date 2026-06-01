Сафонов рассмеялся в Елисейском дворце во время речи Макрона Матвей Сафонов засмеялся во время произнесения речи Макрона

Москва1 июн Вести.Футболист "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов рассмеялся во время произнесения речи президентом Франции Эммануэлем Макроном. Парижане находились на приеме в Елисейском дворце.

Мероприятие было связано с выигрышем французским клубом Лиги чемпионов, в финале которой "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал". Встреча завершилась в серии пенальти со счетом 4:3.

В момент произнесения речи французским лидером Сафонов сначала просто улыбался и беседовал с одним из напарников по команде. Однако вскоре после этого он и вовсе рассмеялся.

Эпизод был заснят на камеры и позже оказался в интернете. Реакцию футболиста из России начали обсуждать в соцсетях.