Матвей Сафонов посетил прием у президента Франции Эммануэля Макрона Сафонов побывал на торжественном приеме у президента Франции Макрона

Москва1 июн Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон провел торжественный прием в Елисейском дворце после победы французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает ТАСС, в числе приглашенных гостей на встрече присутствовал российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий за столичную команду.

В ходе торжественной части французский лидер выразил искренние поздравления всему коллективу в связи с завоеванием самого престижного трофея в европейском клубном футболе.

Макрон назвал парижский клуб выдающимся представителем европейского футбола и подчеркнул его лидерский статус на континенте.