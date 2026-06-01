Москва1 июнВести.Президент Франции Эммануэль Макрон провел торжественный прием в Елисейском дворце после победы французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов УЕФА.
Как сообщает ТАСС, в числе приглашенных гостей на встрече присутствовал российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий за столичную команду.
В ходе торжественной части французский лидер выразил искренние поздравления всему коллективу в связи с завоеванием самого престижного трофея в европейском клубном футболе.
Макрон назвал парижский клуб выдающимся представителем европейского футбола и подчеркнул его лидерский статус на континенте.