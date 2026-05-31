Москва31 маяВести.Супруга российского вратаря Матвея Сафонова Марина вышла с российском флагом на поле стадиона в Будапеште после того, как французская команда "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") победила в Лиге чемпионов (ЛЧ).
Марина Сафонова после окончания встречи обернулась в российский триколор и вышла к супругу на поле, где парижане праздновали победу.
В финальном матче "ПСЖ" обыграла лондонский "Арсенал". Парижане второй год подряд стали победителями ЛЧ.
Ворота "ПСЖ" защищал Сафонов, который стал первым в истории российским футболистом, дважды побеждавшим в ЛЧ.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что пример Сафонова вдохновит многих ребят, которые делают первые шаги в футболе.
Российский вратарь "ПСЖ" показал, что выросший в Российской премьер-лиге игрок может покорять главные футбольные вершины, подчеркнул Дюков.