Супруга Сафонова вынесла российский флаг на поле после победы "ПСЖ" в ЛЧ

Москва31 мая Вести.Супруга российского вратаря Матвея Сафонова Марина вышла с российском флагом на поле стадиона в Будапеште после того, как французская команда "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") победила в Лиге чемпионов (ЛЧ).

Марина Сафонова после окончания встречи обернулась в российский триколор и вышла к супругу на поле, где парижане праздновали победу.

В финальном матче "ПСЖ" обыграла лондонский "Арсенал". Парижане второй год подряд стали победителями ЛЧ.

Ворота "ПСЖ" защищал Сафонов, который стал первым в истории российским футболистом, дважды побеждавшим в ЛЧ.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что пример Сафонова вдохновит многих ребят, которые делают первые шаги в футболе.

Российский вратарь "ПСЖ" показал, что выросший в Российской премьер-лиге игрок может покорять главные футбольные вершины, подчеркнул Дюков.