Москва22 маяВести.Футбольные болельщики освистали президента Франции Эммануэля Макрона перед началом финального матча Кубка страны между "Лансом" и "Ниццей". Об этом сообщает портал Foot Mercato.
Французский лидер перед стартовым свистком спустился на поле стадиона "Стад де Франс", чтобы поприветствовать игроков обеих команд.
Болельщики встретили свистом и неодобрительными возгласами Эммануэля Макрона перед финалом Кубка Франциипишет издание
Ранее Макрон заявил, что хочет оставить политику после того, как срок его полномочий закончится. Он напомнил, что работал министром и что консультировал других французских президентов.