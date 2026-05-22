Макрона освистали перед финалом Кубка Франции по футболу Футбольные болельщики освистали Макрона перед финалом Кубка Франции

Москва22 мая Вести.Футбольные болельщики освистали президента Франции Эммануэля Макрона перед началом финального матча Кубка страны между "Лансом" и "Ниццей". Об этом сообщает портал Foot Mercato.

Французский лидер перед стартовым свистком спустился на поле стадиона "Стад де Франс", чтобы поприветствовать игроков обеих команд.

Болельщики встретили свистом и неодобрительными возгласами Эммануэля Макрона перед финалом Кубка Франции пишет издание

Ранее Макрон заявил, что хочет оставить политику после того, как срок его полномочий закончится. Он напомнил, что работал министром и что консультировал других французских президентов.