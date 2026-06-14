Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сыграл свадьбу спустя год после росписи Вратарь "Пари Сен-Жермен" Сафонов и его супруга отпраздновали бракосочетание в

Москва14 июн Вести.Голкипер французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной России Матвей Сафонов вместе с супругой Мариной Кондратюк устроили пышное торжество по случаю бракосочетания. Пара официально зарегистрировала отношения ещё в марте 2025 года в российском консульстве во французской столице, но свадебную церемонию провела только сейчас.

На своей странице в социальных сетях футболист поделился первыми кадрами праздника и обратился к подписчикам.

Из-за подготовки и желания сохранить интригу я не мог рассказать всего, что происходило в последнее время. Но уже сегодня начнем делиться подробностями и показывать, что же мы так тщательно готовили. Было очень круто. Мы счастливы от того, как все прошло написал футболист

27-летний Сафонов перешел в ПСЖ из "Краснодара" летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз отыграл "на ноль". По ходу сезона российский вратарь выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье. Действующий контракт Сафонова с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.