Сафонов стал первым российским футболистом за 22 года в финале Лиги чемпионов

Москва30 мая Вести.Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал первым российским футболистом за последние 22 года, принявшим участие в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Сафонов вышел в стартовом составе "ПСЖ" на финальный матч против лондонского "Арсенала", который проходит 30 мая в Будапеште на "Пушкаш Арене". Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск.

Последним российским игроком, выходившим на поле в финале главного еврокубка, был полузащитник Дмитрий Аленичев. Аленичев стал победителем Лиги чемпионов в 2004 году в составе португальского "Порту", в финале турнира команда разгромила "Монако" со счетом 3:0, а Аленичев отметился в матче забитым мячом.

Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года, он уже становился победителем Лиги чемпионов в составе парижан в прошлом году, но тогда россиянин не принял участие в финальной игре.