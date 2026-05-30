Россиянин Матвей Сафонов получил удар по голове в финале Лиги Чемпионов

Москва30 мая Вести.Российский голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов получил повреждение в первом тайме финального матча Лиги чемпионов УЕФА против лондонского "Арсенала", но продолжил игру.

Встреча проходит 30 мая на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Англичане ведут в счете 1:0

На 26-й минуте матча Сафонов, прерывая прострел в штрафную, получил удар по голове от капитана своей команды Маркиньоса.

Россиянину понадобилась медицинская помощь, спустя несколько минут он смог вернуться к игре.

Матвей Сафонов стал первым российским футболистом за последние 22 года, принявшим участие в финале Лиги чемпионов.