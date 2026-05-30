Футболисты "Арсенала" ведут в финале Лиги чемпионов благодаря голу Хаверца Футболисты "Арсенала" открыли счет в первом тайме финала Лиги чемпионов с "ПСЖ"

Москва30 мая Вести.Футболисты лондонского "Арсенала" ведут в счете в финальном матче Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" после первого тайма.

Встреча проходит 30 мая в Будапеште на "Пушкаш Арене". Единственный мяч в первом тайме забил немецкий форвард "Арсенала" Кай Хаверц, поразивший ворота россиянина Матвея Сафонова на 5-й минуте.

Сафонов, выйдя на поле в стартовом составе "ПСЖ", стал первым россиянином за последние 22 года, принявшим участие в финальном матче главного еврокубка. В 2004 году в финале Лиги чемпионов играл полузащитник Дмитрий Аленичев, выступавший тогда за португальский "Порту".