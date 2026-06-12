Москва12 июн Вести.Защита бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса подала в суд новые запросы о проведении расследования, решений принято не было. Об этом сообщил адвокат спортсмена во время предварительного слушания.

Слова защитника футболиста привело агентство ANP. В пятницу, 12 июня, апелляционный суд Амстердама провел очередное досудебное слушание по уголовным делам Промеса.

У Промеса наблюдаются серьезные личностные нарушения сказал адвокат

Экспертиза, как пояснила сторона защиты Промеса, должна, в частности, оценить, какое влияние на психическое состояние футболиста оказало его задержание в Дубае перед экстрадицией в Нидерланды. По утверждениям самого футболиста, которые приводит адвокат, до выдачи нидерландским властям он подвергался "жесткому допросу в течение нескольких дней".

Суд Амстердама сообщил, что Промес 30 июня даст показания полиции по делу о нападении с ножом на двоюродного брата, а слушание по существу пройдет 30 ноября.

В 2024 году Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам: о нападении с ножом на двоюродного брата и о контрабанде наркотиков. В мае 2026 года стало известно, что прокуратура Нидерландов через суд потребовала взыскать восемь миллионов евро (свыше 669 миллионов рублей) с Промеса. По данным De Telegraaf, в ведомстве уверены, что эти деньги футболист заработал на наркоторговле.