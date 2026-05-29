В Нидерландах потребовали взыскать с Промеса 8 млн евро по делу о наркотиках

Нидерландская прокуратура требует взыскать с Промеса 8 млн евро В Нидерландах потребовали взыскать с Промеса 8 млн евро по делу о наркотиках

Москва29 мая Вести.Прокуратура Нидерландов через суд потребовала взыскать 8 миллионов евро (более 669 миллионов рублей) с экс-игрока московского "Спартака" Квинси Промеса. В ведомстве уверены, что футболист заработал эти деньги на наркоторговле, сообщает голландская De Telegraaf.

По версии следствия, Промес заработал указанные средства на контрабанде кокаина и скрывал их от налоговых органов.

Помимо этого, по делу о контрабанде перед судом Амстердама предстал и двоюродный брат футболиста - предполагается, что он руководил людьми, которые занимались ввозом наркотиков. Ему предписано вернуть сумму в размере 62 тысяч евро (свыше 5 миллионов рублей).

В 2024 году Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам: о нападении с ножом на двоюродного брата и о контрабанде наркотиков. По первому делу его приговорили к полутора годам тюрьмы, по второму — к шести годам. Позднее футболист был объявлен в международный розыск. Защита Промеса обжаловала приговор в Апелляционном суде Амстердама.

Квинси Промесу 34 года. Он выступал за "Спартак" в 2014–2018 и 2021–2024 годах. В составе красно-белых футболист становился чемпионом России (2017), обладателем Кубка (2022) и Суперкубка страны (2017).