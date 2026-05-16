Москва16 мая Вести.30-летний конголезский и бельгийский футболист, полузащитник Тео Бонгонда уходит из московского футбольного клуба "Спартак". Об этом рассказал он сам на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская).

Бонгонда играл за "Спартак" с июля 2023-го, его договор истекает в конце июня.

В своем посте он написал, что одна "глава закрывается, другая открывается".

Мы пришли делать то, что должны были, не интересуясь тем, что думают другие написал игрок

Он поблагодарил клуб за совместную работу и выразил уважение.

Никаких обид в конце, каждый идет своей дорогой уточнил Бонгонда

Спортсмен добавил, что продолжит двигаться вперед, "как и всегда".

Тео Бонгонда – атакующий полузащитник. В футбол до 10 лет играл только во дворе, пока мама не решила отвести его в секцию. В составе "Спартака" принял участие в 75 играх, забил 16 голов. А в качестве игрока сборную ДР Конго он участвовал в 37 матчах, ему удалось оформить 7 голов.