Москва16 маяВести.30-летний конголезский и бельгийский футболист, полузащитник Тео Бонгонда уходит из московского футбольного клуба "Спартак". Об этом рассказал он сам на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская).
Бонгонда играл за "Спартак" с июля 2023-го, его договор истекает в конце июня.
В своем посте он написал, что одна "глава закрывается, другая открывается".
Мы пришли делать то, что должны были, не интересуясь тем, что думают другиенаписал игрок
Он поблагодарил клуб за совместную работу и выразил уважение.
Никаких обид в конце, каждый идет своей дорогойуточнил Бонгонда
Спортсмен добавил, что продолжит двигаться вперед, "как и всегда".
Тео Бонгонда – атакующий полузащитник. В футбол до 10 лет играл только во дворе, пока мама не решила отвести его в секцию. В составе "Спартака" принял участие в 75 играх, забил 16 голов. А в качестве игрока сборную ДР Конго он участвовал в 37 матчах, ему удалось оформить 7 голов.