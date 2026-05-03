Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест, но получил разрешение играть РУСАДА отменило временное отстранение Заболотного с 30 апреля

Москва3 мая Вести.Пресс-служба московского футбольного клуба "Спартак" сообщила о получении уведомления о положительном допинг-тесте нападающего Антона Заболотного. Проба была отобрана в ходе внесоревновательного контроля.

В официальном заявлении клуба подчеркивается, что "футболист был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы". Несмотря на первоначальное отстранение, ситуация получила развитие.

С 30 апреля временное отстранение было отменено, РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях говорится в сообщении "красно-белых"

Дальнейшее разбирательство будет проходить в соответствии с установленными общероссийскими антидопинговыми правилами.