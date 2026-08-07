Отстраненный за допинг Заболотный будет играть в Медиалиге за команду Басты Футболист Заболотный стал игроком клуба Басты после отстранения за допинг

Москва7 авг Вести.Бывший футболист московских "Спартака", ЦСКА и петербургского "Зенита" Антон Заболотный, который был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил, стал игроком клуба Медиалиги "СКА-Ростов". Об этом сообщается в официальном аккаунте команды в соцсети "ВКонтакте".

Подробности контракта с 35-летним нападающим не уточняются. Заболотный находился в статусе свободного агента после того, как покинул "Спартак" по завершении прошлого сезона.

Медиалига - соревнование, имеющее любительский статус, в котором за команды играют известные медийные личности и блогеры, а также, зачастую, бывшие профессиональные футболисты. Владельцем клуба "СКА-Ростов" является известный реп-исполнитель Василий Вакуленко, он же Баста.

Заболотный весной был временно отстранен от тренировок Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), 30 апреля отстранение было снято. В начале мая о положительном допинг-тесте игрока сообщила пресс-служба "Спартака", за который он тогда выступал. Журналист Иван Карпов раскрыл причины нарушения Заболотным антидопинговых правил, сообщив, что тот использовал аналог лекарства для сосудов, на употребление которого у игрока есть разрешение от РУСАДА, но в этом аналоге были запрещенные вещества.

Заболотный играл за "Спартак" с 2025 года, в составе команды он провел 16 матчей, а в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России. Кроме того, форвард является чемпионом России сезона 2018/19 в составе "Зенита". Он также выступал за ЦСКА и завоевал Кубок России в 2023 году. За сборную России футболист провел 19 матчей и забил 2 гола.