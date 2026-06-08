Москва8 июн Вести.Петербургский "Зенит" объявил об уходе российского полузащитника Ильзата Ахметова. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале футбольного клуба.

Контракт футболиста с "сине-бело-голубыми" истек. В прошлом сезоне полузащитник выступал за самарские "Крылья Советов" на правах аренды, проведя 31 матч и забив два гола.

28-летний Ахметов перешел в "Зенит" из "Краснодара" в январе 2024 года. В составе питерского клуба он провел 21 встречу и не отметился результативными действиями. Ранее Ахметов выступал в составе московского ЦСКА и казанского "Рубина". Кроме того, на его счету девять игр за национальную сборную России.

Ранее стало известно, что "Зенит" продлил контракт с полузащитником Максимом Глушенковым до 2030 года.